В Калуге до конца декабря откроют стелу в честь генерала Попова

До конца декабря в Калуге установят памятную стелу, посвященную освободителю нашего города во время Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, генерал-полковнику Василию Степановичу Попову. Об этом сообщил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Стелу установят в честь 80-й годовщины освобождения города у дома №18 на улице, названной именем генерал-полковника Попова.

- Памятный знак уже отлит по технологии «литой мрамор» - высокопрочный белый бетон мелкой фракции с добавлением мраморной крошки, - рассказал Алексей Комов. - В цеху еще остались работы по дошлифовке деталей, а также золочение элементов шрифта и звезды.

Стела уже отлита.

30 декабря исполнится 80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в городе пройдет несколько торжественных мероприятий.

В 12:00 на площади Победы возложат цветы к Вечному Огню на могиле Неизвестного Солдата.

В 13:00 в Доме музыки начнется торжественное мероприятие, посвященное годовщине освобождения.

В 19:00 на Правом Берегу у памятника воинам 50-й армии дадут салют из 80 залпов в честь воинов-освободителей.

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