Главная Новости Общество
Новый год COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области вновь четыре человека скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2021 11:50 0 416
В Калужской области вновь четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки, как и днем ранее, четыре человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1167, сообщили в четверг, 23 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 198 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 63 797.

За последние сутки в нашем регионе 130 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 59 753 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 558 266 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 25 667 случаев коронавируса. За весь период - 10 318 650. Выписаны за сутки – 41 645, за весь период – 9 139 166. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 002 человека, за все время – 301 271.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2021 11:50 0 416
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение вакцинация
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Telegram обошел WhatsApp по объёму мобильного трафика в большинстве регионов России
Игорь Маковский принял участие в пуске высокотехнологичных объектов «Калугаэнерго»
Сбербанк финансирует строительство жилого комплекса в самом центре г. Обнинска
Состоялась итоговая пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского
Калужская сбытовая компания переводит в «цифру» учет электрической энергии
МУП «Калугатеплосеть» задолжало за электроэнергию более 100 миллионов рублей
Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до лета
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
«Наука – это нечто общее, что объединяет нации»
Турниры по киберспорту
Автомобиль из США в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru