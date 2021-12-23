В Калужской области вновь четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки, как и днем ранее, четыре человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1167, сообщили в четверг, 23 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 198 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 63 797.

За последние сутки в нашем регионе 130 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 59 753 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 558 266 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 25 667 случаев коронавируса. За весь период - 10 318 650. Выписаны за сутки – 41 645, за весь период – 9 139 166. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 002 человека, за все время – 301 271.

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