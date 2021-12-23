Калужская область получила «Зеленую премию»

В среду, 22 декабря, генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев вручил заместителю губернатора Калужской области Ольге Ивановой «Зеленую премию». Наш регион занял четвертое место по качеству системы обращения с коммунальными отходами. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, руководство области работает, чтобы регион был территорией максимального экологического благополучия.

Шапша также отметил, что попадание в ТОП-10 рейтинга говорит о том, что действия власти приносят результаты.

- Бережем экологию, помогаем людям, - подчеркнул Шапша.

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