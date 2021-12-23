В 11 районах Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 100%

Во вторник, 21 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1516 человек. Общее количество вакцинированных достигло 558 266, сообщили в четверг в правительстве региона.

В больницах области остается около 135 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 85,86%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 21 декабря.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 21 декабря 2021 года:

Жуковский район – 130,06%,

Боровский район – 129,29%,

Медынский район – 123,29%,

Перемышльский район – 119,73%,

Думиничский район – 119,37%,

Бабынинский район – 117,96%,

Барятинский район – 115,71%,

Спас-Деменский район – 110,76%,

Козельский район – 104,12%,

Мещовский район – 102,06%,

Сухиничский район – 100,29%,

Ферзиковский район – 96,5%,

Юхновский район – 91,49%,

Ульяновский район – 88,29%,

Тарусский район – 87,1%,

Мосальский район – 85,61%,

Куйбышевский район – 85,4%,

Жиздринский район – 83,46%,

Хвастовичский район – 79,46%,

Калуга – 78,6%,

Обнинск – 78,2%,

Дзержинский район – 77,14%,

Малоярославецкий район – 76,48%,

Людиновский район – 75,81%,

Кировский район – 75,58%,

Износковский район – 74,15%.

Данные на 21 декабря.

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