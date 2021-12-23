В 11 районах Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 100%
Во вторник, 21 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1516 человек. Общее количество вакцинированных достигло 558 266, сообщили в четверг в правительстве региона.
В больницах области остается около 135 тысяч доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 85,86%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 21 декабря.
В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 21 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 130,06%,
- Боровский район – 129,29%,
- Медынский район – 123,29%,
- Перемышльский район – 119,73%,
- Думиничский район – 119,37%,
- Бабынинский район – 117,96%,
- Барятинский район – 115,71%,
- Спас-Деменский район – 110,76%,
- Козельский район – 104,12%,
- Мещовский район – 102,06%,
- Сухиничский район – 100,29%,
- Ферзиковский район – 96,5%,
- Юхновский район – 91,49%,
- Ульяновский район – 88,29%,
- Тарусский район – 87,1%,
- Мосальский район – 85,61%,
- Куйбышевский район – 85,4%,
- Жиздринский район – 83,46%,
- Хвастовичский район – 79,46%,
- Калуга – 78,6%,
- Обнинск – 78,2%,
- Дзержинский район – 77,14%,
- Малоярославецкий район – 76,48%,
- Людиновский район – 75,81%,
- Кировский район – 75,58%,
- Износковский район – 74,15%.
Данные на 21 декабря.
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