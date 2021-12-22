Главные новости Калужской области 22 декабря: снятие коронавирусных ограничений и победа красавицы

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 22 декабря.

В Калужской области немного ослабили коронавирусные ограничения. Опубликовано постановление правительства, которое разрешило ресторанам работать ночью по QR-кодам.

Калужанка Дарья Старцева выиграла конкурс «Супермодель России».

В Калужской области мать-одиночку обманули с жильем, а власти угрожают штрафами.

Калужский Минздрав утвердил график работы поликлиник на новогодних каникулах.

В Калуге пропала 36-летняя женщина.

Кто приедет в Калугу на юбилейный 25-й «Мир гитары-2022».

На станцию Калуга-1 прибыл уникальный музей «Поезд Победы». Наш репортаж.

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