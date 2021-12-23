Этот день в истории: 23 декабря образована Калужская губерния

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 декабря.

1796 - по Указу императора Павла I от 23(12) декабря 1796 года «О новом разделении государства на губернии» Калужское наместничество, торжественное открытие которого состоялось 15 января 1777 года, было преобразовано в Калужскую губернию. К началу 1917 года губерния включала 11 уездов с 198 волостями, 14 городов и 11 681 поселение.

1799 – калужским губернатором назначен действительный статский советник Дмитрий Ардалионович Лопухин (23.12.1799 – 28.08.1802). В годы его правления продолжалась работа по перепланировке и реконструкции старой Калуги, шло строительство корпусов Гостиного двора, Троицкого собора, обновлялись постройки древнего Лаврентьевского монастыря. Но прославился Дмитрий Ардалионович так называемым «делом Лопухина» - расследованием его злоупотреблений по службе, занималась Особая комиссия во главе с Г.Р.Державиным в 1802 г.

1861 – по сообщению «Губернских ведомостей» поднадзорный декабрист Петр Свистунов утвержден в звании члена попечительского совета Калужского женского училища I разряда.

1921 - в селе Зимницы Думиничского района родился Александр Андреевич Тряскин (1921-1980). Звания Героя Советского Союза удостоен 3 июня 1844 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании рек Ингулец и Дарьевка.

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