Определена победительница проекта «Худеем к Новому году»

Вот и настал этот знаменательный день. День, к которому мы шли больше двух месяцев. Подводим итоги проекта «Худеем к Новому году»!

В начале октября мы объявили о старте конкурса. Среди 17 заявок мы отобрали трех девушек, которым совместно с центром снижения веса «Доктор Борменталь», фитнес-клубом «Атмосфера» и центром красоты «Slim & Beauty» мы подарили шанс в «новую жизнь».

Наши финалистки – Анна Савельева, Александра Ермилова и Анна Алешникова – трудились, не покладая рук, под руководством специалистов.

И вот мы готовы объявить победителя. Но прежде вспомним, как это было…

За время проекта участницы боролись со своими страхами, разбирались в правильном питании, придерживались индивидуально составленного рациона, регулярно занимались спортом, терпели физическую боль и в каких-то моментах даже душевную, пересиливали слабости и искушения. И сегодня они смогли достать из шкафа одежду, в которую давно не могли влезть. Александра Ермилова в попытках похудеть столкнулась с набором веса. Анна Савельева выпала из проекта из-за болезни, пришлось восстанавливаться и нагонять упущенное. А Анне Алешниковой удалось развязать узлы с синдромом отложенной жизни.

Участница Анна Алешникова

К сожалению, Анна не смогла приехать к нам в редакцию для итогового замера параметров и взвешивания. Поэтому предоставила данные нам сама.

Сбросила 10 килограммов.

Было: 72 кг, 102/84/106 см

Стало: 62 кг, 96/75/96 см

Основатель и автор программ по похудению сети центров красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская

Участие в подобных масштабных проектах – это большая честь, ответственность и в то же время вызов. Вызов, прежде всего, самим себе, своим умениям, знаниям и профессионализму!

Это возможность показать в реальности, на что способны современные технологии в области аппаратной косметологии. Доказать всем, что стандартные способы «ничего не есть» и «умирать в спортзале» давно в прошлом. Комплексный подход к решению вопросов лишнего веса – это ключик к решению этой непростой задачи.

Участие в проекте ещё больше сплотило нашу профессиональную и дружную команду.

Нашу участницу мы выбрали не случайно. Её история о перенесённом Covid-19 потрясла и тронула наши сердца, именно поэтому мы решили помочь.

Проведена огромная работа не только по снижению веса, но и сделан акцент на здоровье нашей участницы. Был задействован весь арсенал наших центров красоты «Slim&Beauty», а это более 13 различных, самых современных, эффективных и безопасных технологий. Коллектив центров красоты «Slim&Beauty» вложил в проект все силы, и результат нашей участницы того стоил!

Участница Анна Савельева

Сбросила 10 килограммов.

Было: 68 кг, 93/75/107 см

Стало: 58 кг, 86/65/95 см

Персональный тренер фитнес-клуба «Атмосфера», мастер спорта по служебному биатлону, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Гульнара Кузина

Проект от КП40 – это вызов для нашего фитнес-клуба, который мы приняли! Наш тренер тренажерного зала и нутрициолог Гульнара Кузина

взяла под свой контроль участницу Анну Савельеву. Надо сказать, что наша подопечная Анна большая молодец, шла к своей цели, выполняла все рекомендации, и это принесло классные результаты. Отличная физическая форма, здоровые привычки и уверенность в себе – это то, с чем Анна заканчивает проект!

А неоспоримым победителем проекта «Худеем к Новому году» стала Александра Ермилова – минус 17 килограммов! От редакции «Калужского перекрестка» искренне поздравляем с очень достойными результатами!

Было: 113 кг, 134/115/126 см

Стало: 96 кг, 122/104/121 см

Клинический психолог и коуч Маргарита Павлова из центра снижения веса «Борменталь»

Вот и закончился проект «Худеем к Новому Году». Я очень благодарна ему за то, что познакомил меня с Александрой. С ней было очень комфортно работать. Она всегда делилась тем, что ей нравится, и не скрывала то, что не по душе. Это сделало нашу совместную работу более продуктивной.

Каждая конкурсантка за время проекта «Худеем к Новому году» одержала победу, пожалуй, в самой важной битве – битве с собой! Сбросить лишние килограммы, привести тело в тонус и стать привлекательнее – лишь часть результата, за которым стоит огромная работа.

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