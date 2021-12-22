Калужский Минздрав утвердил график работы поликлиник на новогодних каникулах

В Калужской области министерство здравоохранения утвердило график работы больниц и поликлиник на новогодних праздниках с 31 декабря по 9 января. Соответствующий приказ №1648 20 декабря подписал исполняющий обязанности министра здравоохранения Илья МОХОВ.

В штатном режиме поликлиники будут работать два дня – 4 и 5 января.

Кабинеты неотложной помощи – ежедневно с 8:00 до 20:00.

Также каждый день можно будет сделать прививку от коронавируса. Стационарные пункты откроют с 10:00 до 16:00, пункты в торговых центрах – с 10:00 до 14:00, мобильные пункты – по решению главных врачей конкретных больниц.

Напомним, новогодние каникулы нынешней зимой продлятся 10 дней – с 31 декабря по 9 января включительно.

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