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С Новым Годом и легким паром!

Опубликовано: 27.12.2021 09:30 0 345
С Новым Годом и легким паром!

Дорогие калужане и гости города!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!

Пусть этот год принесет неизведанные доныне ощущения и эмоции, а маленькие радости подталкивают наши сердца к совершению добрых дел целый год! Добра, удачи и крепкого здоровья!

За последним приглашаем посетить наши бани, которые не оставят равнодушными даже самого заядлого парильщика! Помимо русских парных у нас есть сауны с бассейном и без, буфет, комнаты отдыха и удобные парковки. Уютная обстановка и положительные эмоции вам гарантированы.

Всегда рады видеть вас в наших банях, новогодние праздники не исключение 31.12.21 г., 03, 06, 08, 09.01.22 г.

Наши бани находятся рядом с вами:

• Баня №1 «Центральная»
  Адрес: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 13.
  тел.: 8 (4842) 57-72-26

• Баня №2 «Голубое озеро»
   г. Калуга, ул. Чернышевского, д. 1.
   тел.: 8 (4842) 55-71-35

• Баня №3 «Маяковка»
   г. Калуга, ул. Калужская, д. 34.
   тел.: 8 (4842) 55-85-23

• Баня №4 «Малинники»
   г. Калуга, ул. Врубовая, д. 6.
   тел.: 8 (4842) 51-50-87

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Опубликовано: 27.12.2021 09:30 0 345
Тэги: рeклама
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