Опубликовано постановление правительства, которое разрешило ресторанам в Калужской области работать ночью по QR-кодам

Как мы уже рассказывали, ресторанам, кафе и развлекательным заведениям в Калужской области разрешили работать в ночное время. Соответствующее постановление правительства региона, которое подписал губернатор Владислав Шапша, вступило в силу в среду, 22 декабря.

В тексте постановления указано, что заведения самостоятельно могут принять решение о допуске посетителей с 23:00 до 06:00. При этом люди должны предъявить один из следующих документов:

действующий QR-код или сертификат о вакцинации от COVID-19,

действующий QR-код о перенесенном ковиде в последние шесть месяцев,

справка, выданная медицинской организацией, подтверждающая факт вакцинации или перенесенной болезни,

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до посещения заведения.

- Это решение позволит проводить мероприятия, не подвергая их участников риску, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

Ранее в социальных сетях владельцы 25 развлекательных заведений Калуги и Обнинска выложили коллективное обращение к губернатору с просьбой разрешить принимать вакцинированных клиентов.

Постановление правительства Калужской области №913 от 22.12.2021:

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