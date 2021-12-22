В Калужской области ресторанам разрешили принимать по ночам клиентов с QR-кодами о вакцинации

В Калужской области ресторанам, кафе и развлекательным заведениям разрешили работать в ночное время. Но двери будут открыты только для привитых от коронавируса посетителей. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Рестораны, кафе и развлекательные заведения смогут работать в ночное время при условии предъявления посетителями QR-кодов. Подписал соответствующее постановление, - подчеркнул глава региона.

Предприятия общественного питания и развлекательные учреждения смогут принимать посетителей при предъявлении действующих QR-кодов или сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Также можно будет зайти внутрь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение последних 48 часов.

- Это решение позволит проводить мероприятия, не подвергая их участников риску, - рассказал Шапша.

Ранее в социальных сетях владельцы 25 развлекательных заведений Калуги и Обнинска выложили коллективное обращение к губернатору с просьбой разрешить принимать вакцинированных клиентов.

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, кальянным, закусочным, объектам нестационарной торговли запретили работать с 23:00 до 06:00 с 14 декабря.

UPD. Опубликовано постановление правительства, которое разрешило ресторанам в Калужской области работать ночью по QR-кодам.

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