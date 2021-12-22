Еще четыре жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще четыре человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1163, сообщили в среду, 22 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 196 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 63 599.

За последние сутки в нашем регионе 126 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 59 623 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 556 750 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 25 264 случая коронавируса. За весь период - 10 292 983. Выписаны за сутки – 42 322, за весь период – 9 097 521. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 020 человек, за все время – 300 269.

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