В Калужской области привились от коронавируса 556 750 человек

В понедельник, 20 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 3269 человек. Общее количество вакцинированных достигло 556 750, сообщили во вторник в правительстве региона.

В больницах области остается около 137 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 85,62%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 20 декабря.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 20 декабря 2021 года:

Жуковский район – 129,62%,

Боровский район – 129,11%,

Медынский район – 122,94%,

Перемышльский район – 119,35%,

Думиничский район – 118,59%,

Бабынинский район – 117,79%,

Барятинский район – 115,52%,

Спас-Деменский район – 109,99%,

Козельский район – 103,57%,

Мещовский район – 101,92%,

Сухиничский район – 99,91%,

Ферзиковский район – 96,22%,

Юхновский район – 91,15%,

Ульяновский район – 87,9%,

Тарусский район – 86,97%,

Мосальский район – 85,32%,

Куйбышевский район – 85,31%,

Жиздринский район – 83,38%,

Хвастовичский район – 79,19%,

Калуга – 78,4%,

Обнинск – 78%,

Дзержинский район – 76,79%,

Малоярославецкий район – 76,29%,

Людиновский район – 75,68%,

Кировский район – 75,42%,

Износковский район – 74,1%.

Данные на 20 декабря.

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