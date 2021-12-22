В Калужской области привились от коронавируса 556 750 человек
В понедельник, 20 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 3269 человек. Общее количество вакцинированных достигло 556 750, сообщили во вторник в правительстве региона.
В больницах области остается около 137 тысяч доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 85,62%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 20 декабря.
В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 20 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 129,62%,
- Боровский район – 129,11%,
- Медынский район – 122,94%,
- Перемышльский район – 119,35%,
- Думиничский район – 118,59%,
- Бабынинский район – 117,79%,
- Барятинский район – 115,52%,
- Спас-Деменский район – 109,99%,
- Козельский район – 103,57%,
- Мещовский район – 101,92%,
- Сухиничский район – 99,91%,
- Ферзиковский район – 96,22%,
- Юхновский район – 91,15%,
- Ульяновский район – 87,9%,
- Тарусский район – 86,97%,
- Мосальский район – 85,32%,
- Куйбышевский район – 85,31%,
- Жиздринский район – 83,38%,
- Хвастовичский район – 79,19%,
- Калуга – 78,4%,
- Обнинск – 78%,
- Дзержинский район – 76,79%,
- Малоярославецкий район – 76,29%,
- Людиновский район – 75,68%,
- Кировский район – 75,42%,
- Износковский район – 74,1%.
Данные на 20 декабря.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!