Главные новости в Калужской области 21 декабря: взрыв газа и скандал в роддоме
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 21 декабря.
В Калуге при взрыве бытового газа на улице Моторной пострадал 43-летний мужчина. Его выбросило со второго этажа взрывной волной.
В Калуге охранник не пустил беременную девушку в роддом на улице Горького, и у нее случился выкидыш. Калужанка записала видеообращение к губернатору.
Калужская прокуратура подала иск в суд на чиновника, который оформил дорогой автомобиль на родственника. Он так и не смог объяснить, откуда у него три миллиона на покупку «Туарега».
Движение на Синих мостах закроют ночью 22 декабря из-за ямочного ремонта.
В Калужской области женщина и двое детей пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина».
Елочные базары заработали в Калуге.
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