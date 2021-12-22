Этот день в истории: 22 декабря в Калуге появился новый губернатор

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 декабря.

1871 (ст. стиль) - действительный статский советник, сенатор Иван Егорович Шевич (1841 -1912) назначен калужским губернатором. Служил в должности губернатора до 19 ноября 1882 г.

1911 - Тарусского уезда Бортниковская волость. 6-го сего декабря в 6 час. вечера крестьянин дер.Антоновки Прохор Васильев Максимов выехал из с.Буринова в д.Барсуки на своей лошади, запряженной в сани-розвальни. По проезде около двух верст его окликнул крестьянин Алексинского уезда Хрипковской волости села Велеговщина Николай Степанов Горьев, прося подвезти, и, получив разрешение, сел к нему в сани. Проехав небольшое расстояние, Горьев взял вожжи у Максимова и стал поворачивать лошадь назад в село Буриново, а на замечание Максимова, что возвращаться незачем, Горьев выхватил из своего кармана большой нож. Испугавшийся Максимов спрыгнул с саней, а Горьев скрылся по направлению к с.Буринову. Угнанная лошадь и сани с сбруей, по заявлению потерпевшего, стоят 50 рублей, кроме того, в санях были теплые сапоги, стоящие 2 рубля. ("КГВ", 22.XII). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1960 – начал свою деятельность Калужский радиоламповый завод (ОАО "Восход"). В 1999 году завод аттестован Министерством экономики и Министерством обороны РФ на ведение серийного производства и разработок электронных компонентов специальной техники. В 2004 году ОАО "Восход" - КРЛЗ включен в Перечень стратегических предприятий государства.

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