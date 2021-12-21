Калужане получат продовольственные наборы в рамках марафона «Корзина доброты»

Приближается Новый Год – волшебный праздник чудес и исполнения желаний. Его ждут и дети, и взрослые. Но из-за финансовых трудностей не все могут отметить праздник, есть одинокие пенсионеры и малоимущие семьи с детьми. И все-таки новогоднее волшебство существует!

Добрыми волшебниками который год подряд становятся X5 Group и фонд продовольствия «Русь». 18 декабря в сети магазинов «Пятёрочка» они провели масштабный марафон «Корзина доброты». Чтобы помочь одиноким пожилым людям и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, порадовать их и подарить частичку праздника здесь организовали сбор продовольственной помощи. Новый год должен быть у всех! Поэтому к акции подключились более тысячи магазинов «Пятёрочка» внутри МКАД, 1400 добровольцев Фонда продовольствия «Русь» и 300 волонтёров – сотрудников торговых сетей X5 Group. Неравнодушные покупатели магазинов «Пятёрочка» активно откликнулись на акцию. Поучаствовать мог любой желающий: просто купить что-то из продуктов с долгим сроком хранения и оставить волонтёру в специальной корзине в закассовой зоне. В итоге было собрано более 5 тысяч продуктовых наборов, а их общий объём составил 40 тонн! В первую очередь собрали всё самое необходимое: крупы, муку, макароны, чай, сахар, консервы и, конечно, сладости. К концу недели волонтёры передадут продуктовые наборы нуждающимся в помощи жителям 11 регионов: Калужской, Вологодской, Ивановской, Рязанской, Липецкой Владимирской, Костромской, Тульской, Воронежской, Тверской, Московской области. Их получат порядка 19 тысяч человек, в том числе более 11 тысяч детей.

Вместе с партнёрами

Общими усилиями можно организовать по-настоящему большое дело и сделать других людей счастливее. X5 Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением благотворительного марафона – обеспечение инфраструктуры и логистики. Компания также добавила 30% наборов к собранным в магазинах, чтобы все семьи получили равнозначные подарки. Акцент был сделан на том, чтобы наборы соответствовали принципам здорового питания.

Марафон поддержали Правительство Москвы, компания PepsiCo, которая дополнительно предоставила тысячу продуктовых наборов для жителей столицы. Компания Unilever добавила в каждый набор косметическую продукцию собственного производства. Чтобы расфасовать продукты, сформировать наборы, компания RosLogistics безвозмездно предоставила складские площади.

89 тонн продуктов собрали за год

За 6 лет «Корзина доброты» стала уже хорошей традицией. Этот социальный проект X5 Group и Фонд продовольствия «Русь» запустили в 2015 году. Компания первой среди российских ритейлеров организовала сбор продовольственной помощи по технологии food drive - это возможность приобрести в магазине и сразу передать волонтерам продукты для людей, нуждающихся в помощи.

В 2018 году проект «Корзина доброты» вышел на общегородской уровень, став продовольственным марафоном.

В этом году прошло уже семь марафонов – в Ростовской области, в Челябинске, Санкт-Петербурге, Пскове и Нижнем Новгороде, а также онлайн-марафоны в Екатеринбурге, Кургане и Уфе. Было собрано более 89 тонн продуктов, которые получили более 40 тысяч семей и одиноких пенсионеров. И это так важно: сделать чью-то жизнь немного лучше!



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