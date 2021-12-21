В Калуге елочные базары открылись 20 декабря
В понедельник, 20 декабря, в Калуге заработали елочные базары. Стоимость новогодних елей - от 700 рублей, сообщили 21 декабря в городской управе.
Продавать деревья будут до 31 декабря по девяти адресам:
- ул. Суворова, у дома №17,
- ул. Болдина, у дома №3,
- ул. Ленина, у дома №25,
- ул. Жукова, у дома №38,
- ул. Моторная, у дома №20,
- ул. Салтыкова-Щедрина, у дома №2/61,
- ул. Степана Разина, у дома №40,
- ул. Чичерина, у дома №10,
- ул. Московская, у дома №213.
Также елки продают на городских ярмарках и у некоторых магазинов:
- ул. Никитина, 70,
- пер. Малинники, 7/2,
- ул. Жукова, 38,
- ул. Московская, 331,
- ул. Льва Толстого, 55,
- ул. Моторная, 28,
- ул. Гурьянова, 18.
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