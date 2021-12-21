В Калуге елочные базары открылись 20 декабря

В понедельник, 20 декабря, в Калуге заработали елочные базары. Стоимость новогодних елей - от 700 рублей, сообщили 21 декабря в городской управе.

Продавать деревья будут до 31 декабря по девяти адресам:

ул. Суворова, у дома №17,

ул. Болдина, у дома №3,

ул. Ленина, у дома №25,

ул. Жукова, у дома №38,

ул. Моторная, у дома №20,

ул. Салтыкова-Щедрина, у дома №2/61,

ул. Степана Разина, у дома №40,

ул. Чичерина, у дома №10,

ул. Московская, у дома №213.

Также елки продают на городских ярмарках и у некоторых магазинов:

ул. Никитина, 70,

пер. Малинники, 7/2,

ул. Жукова, 38,

ул. Московская, 331,

ул. Льва Толстого, 55,

ул. Моторная, 28,

ул. Гурьянова, 18.

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