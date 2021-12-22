Самый успешный год

Стажер, «Мастер года», спикер на международной конференции, отличник ГТО и менеджер здоровья - это далеко не все «звания», которые получил в 2021 году подручный сталевара НЛМК-Калуга Михаил Чмель.

Сегодня трудно представить компанию, которая не заботится о завтрашнем дне. А без развития молодых кадров вряд ли возможно добиться долгосрочного успеха.

В нашей области располагается электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-Калуга - один из самых крупных налогоплательщиков, который давно уже стал локомотивом не только промышленности, но и социального развития региона. Металлургический завод в Ворсино входит в Группу НЛМК - крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. В своей стратегии Группа НЛМК обращает особое внимание на мотивацию и вовлеченность персонала.

Пример тому - Михаил Чмель, подручный сталевара электропечи НЛМК-Калуга. Он устроился на завод восемь лет назад, переехав из Челябинска, где трудился на местном металлургическом комбинате. 34-летний специалист называет 2021 год самым успешным в своей карьере.

Михаил, который пока только резервист на должность мастера участка выплавки и внепечной обработки стали, уже смог стать «Мастером года-2021» в дивизионе Сортовой прокат Группы НЛМК. Цель конкурса – поддержать перспективных руководителей среднего звена и развить их профессиональные компетенции. В соревновании приняли участие 17 представителей заводов НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз и НЛМК-Калуга - мастера и сотрудники из кадрового резерва на должность мастеров.

- Конкурс «Мастер года-2021» объявили в начале лета. Решил попробовать свои силы, - рассказывает металлург. - Я прошел два отборочных этапа – тестирование и деловую игру. В ходе испытания оценивались навыки оперативного принятия решений в различных производственных ситуациях, знания технологических процессов, охраны труда и промышленной безопасности. После этого в числе семи финалистов я представил свой проект, направленный на развитие системы наставничества на заводах. И думаю, мне удалось победить в конкурсе благодаря моим наставникам. Они меня поддерживали.

Еще одним достижением Михаила в этом году стало получение сертификата по методологии Lean Six Sigma – это система, которая объединяет в себе две современные методики совершенствования бизнеса и показателей качества продукции. Знание этой методологии поможет Михаилу в работе над проектами по сокращению внеплановых простоев дуговой сталеплавильной печи (ДСП) и сокращению бестоковой паузы. На очереди еще три проекта: по стабилизации металлошихты, сокращению электроэнергии ДСП и сокращению расходов ферросплавов.

- Этот международный сертификат мне вручили после обучения, которое прошло полностью за счет НЛМК-Калуга, - говорит Михаил. - Для меня большое значение имеет то, что компания развивает своих сотрудников. Это очень помогает в работе над новыми проектами. Дает уверенность в завтрашнем дне, стабильность. Компания заинтересована в нас. Цель НЛМК – стать мировым лидером в металлургии. И мне интересно внести в это свой вклад.

Сейчас подручный сталевара проходит стажировку в отделе повышения эффективности производства. - Мы ищем узкие места в производственной цепочке. Применяя различные инструменты, повышаем эффективность процессов. Я получаю более глубокие компетенции в этом направлении. Также одновременно реализую и внедряю различные проекты.

Например, Михаил Чмель участвовал во внедрении на НЛМК-Калуга цифрового сервиса, который рассчитывает оптимальную температуру плавки в промышленном ковше, что позволяет экономить электроэнергию и графитовые электроды, а также повышать качество стали.

- Совсем недавно я представлял свой проект на международном форуме «Цифровая трансформация в металлургии» в Челябинске. Я доволен своим выступлением: собравшимся было интересно, они задавали много вопросов.

Помимо производственных успехов и развития карьеры, Михаил продвигает на предприятии здоровый образ жизни. Он входит в команду завода в программе «Здоровый выбор», которая уже несколько лет действует в Группе НЛМК. Любой сотрудник может подать заявку, пройти обучение в «Академии Adidas» и стать менеджером здоровья - на личном примере показывать коллегам, как можно стать сильнее и здоровее.

- С начала года я увлекся бегом. Готовился к Московскому полумарафону. Тут как раз предложили вступить в команду «Здорового выбора». Я с удовольствием согласился, - рассказывает Михаил. - Это интересно и сближает коллектив. Вместе с коллегами я прошел испытания и получил серебряный значок ГТО. А наша команда заняла второе место.

В преддверии Нового года Михаил поделился своими планами на будущее: - В следующем года я хочу, чтобы все показатели НЛМК-Калуга только выросли. А я и дальше продолжу совершенствовать свои навыки в команде крупнейшего в России и одного из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. Ведь мы создаем настоящее будущее

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