В Калужской области вновь шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Такое количество жертв наблюдается уже четвертый день подряд. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1159, сообщили во вторник, 21 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 199 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 63 403.

За последние сутки в нашем регионе 121 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 59 497 калужан.

Вакцинирован от коронавируса 553 481 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 25 907 случаев коронавируса. За весь период - 10 267 719. Выписаны за сутки – 40 219, за весь период – 9 055 199. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 027 человек, за все время – 299 249.

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