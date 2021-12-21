В Калужской области привился от коронавируса 553 481 человек
В воскресенье, 19 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 630 человек. Общее количество вакцинированных достигло 553 481, сообщили во вторник в правительстве региона.
В больницах области остается 139 788 доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 85,12%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 19 декабря.
В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 19 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 128,93%,
- Боровский район – 128,88%,
- Медынский район – 122,65%,
- Перемышльский район – 119,26%,
- Думиничский район – 117,69%,
- Бабынинский район – 117,62%,
- Барятинский район – 115,33%,
- Спас-Деменский район – 109,18%,
- Козельский район – 103,38%,
- Мещовский район – 101,83%,
- Сухиничский район – 99,57%,
- Ферзиковский район – 96,04%,
- Юхновский район – 90,85%,
- Ульяновский район – 87,53%,
- Тарусский район – 86,48%,
- Куйбышевский район – 85,21%,
- Мосальский район – 85,06%,
- Жиздринский район – 83,38%,
- Хвастовичский район – 78,69%,
- Калуга – 78,2%,
- Обнинск – 77,8%,
- Дзержинский район – 76,44%,
- Малоярославецкий район – 76,1%,
- Людиновский район – 75,5%,
- Кировский район – 75,24%,
- Износковский район – 73,92%.
Данные на 19 декабря.
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