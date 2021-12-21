В Калужской области привился от коронавируса 553 481 человек

В воскресенье, 19 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 630 человек. Общее количество вакцинированных достигло 553 481, сообщили во вторник в правительстве региона.

В больницах области остается 139 788 доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 85,12%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 19 декабря.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 19 декабря 2021 года:

Жуковский район – 128,93%,

Боровский район – 128,88%,

Медынский район – 122,65%,

Перемышльский район – 119,26%,

Думиничский район – 117,69%,

Бабынинский район – 117,62%,

Барятинский район – 115,33%,

Спас-Деменский район – 109,18%,

Козельский район – 103,38%,

Мещовский район – 101,83%,

Сухиничский район – 99,57%,

Ферзиковский район – 96,04%,

Юхновский район – 90,85%,

Ульяновский район – 87,53%,

Тарусский район – 86,48%,

Куйбышевский район – 85,21%,

Мосальский район – 85,06%,

Жиздринский район – 83,38%,

Хвастовичский район – 78,69%,

Калуга – 78,2%,

Обнинск – 77,8%,

Дзержинский район – 76,44%,

Малоярославецкий район – 76,1%,

Людиновский район – 75,5%,

Кировский район – 75,24%,

Износковский район – 73,92%.

Данные на 19 декабря.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!