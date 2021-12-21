Сладкие подарки и новогодние сувениры в преддверии праздника

На улицах Калуги прошла новогодняя фото-акция, организованная калужским депутатом Дмитриковым.

На улицы города вышли несколько Дедов Морозов. Вместе со Снегурочкой они прошли по знаковым местам областной столицы. Все желающие смогли сфотографироваться с новогодними волшебниками. В честь приближающегося праздника каждый прохожий также получил новогодний сувенир. Отдельное внимание в ходе праздничного шествия уделили самым маленьким калужанам. Дети читали стихотворения, пели новогодние песни, за что получали сладкие подарки. Не остались без сувениров и взрослые. Веселая компания дарила им специально выпущенные к празднику ароматизаторы.

«Новый год - праздник, который делает нас добрее и счастливее. Спасибо нашим дедам Морозам за положительные эмоции! Я присоединяюсь к прозвучавшим поздравлениям и хочу пожелать всем мира, здоровья и благополучия. Мы хотели подарить праздничное настроение жителям Калуги и у нас это получилось»- отметил Михаил Дмитриков.

Дарить подарки и радовать калужан и гостей города хорошим настроением новогодние волшебники продолжат и в будущем. В следующий раз на улицы областной столицы Деды Морозы выйдут 27 декабря.

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