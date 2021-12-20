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Главные новости в Калужской области 20 декабря: рост тарифов ЖКХ и гибель рабочих

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 20.12.2021 20:00 0 597
Главные новости в Калужской области 20 декабря: рост тарифов ЖКХ и гибель рабочих

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 20 декабря.

Стало известно, что в Калужской области тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 3,4%. Подробности сообщили в правительстве.

В Жуковском районе погибли двое рабочих, которых придавило ковшом погрузчика.

В Калуге началось резкое похолодание. До выходных будет около 20 градусов мороза.

Калуга получит деньги на строительство канатной дороги через Оку в 2023 году.

В Калуге срочно ищут доноров крови для 4-летней девочки.

97 классов в 34 калужских школах перевели на дистанционное обучение.

В Калужской области количество свободных коек для больных коронавирусом выросло до 44%.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 20.12.2021 20:00 0 597
Тэги: общество обзор новостей
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