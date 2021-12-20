Главные новости в Калужской области 20 декабря: рост тарифов ЖКХ и гибель рабочих
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 20 декабря.
Стало известно, что в Калужской области тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 3,4%. Подробности сообщили в правительстве.
В Жуковском районе погибли двое рабочих, которых придавило ковшом погрузчика.
В Калуге началось резкое похолодание. До выходных будет около 20 градусов мороза.
Калуга получит деньги на строительство канатной дороги через Оку в 2023 году.
В Калуге срочно ищут доноров крови для 4-летней девочки.
97 классов в 34 калужских школах перевели на дистанционное обучение.
В Калужской области количество свободных коек для больных коронавирусом выросло до 44%.
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