В Калужской области количество свободных коек для больных коронавирусом выросло до 44%

В Калужской области до 44% выросло количество свободных коек для больных коронавирусом. В больницах находятся 911 пациентов с ковидом. 739 мест не заняты, сообщил в понедельник, 20 декабря, на рабочем совещании правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Илья МОХОВ.

Охват тестированием составляет 302 на 100 тысяч населения. С начала пандемии проведено 1 миллион 226 тысяч 848 исследований.

Губернатор области Владислав ШАПША заявил, что статистика свидетельствует о снижении заболеваемости. Но глава региона попросил обратить внимание на пожилых людей, так как среди много тех, кто лечится амбулаторно.

- При необходимости решение о госпитализации принимайте незамедлительно, не дожидаясь, когда болезнь начнет себя проявлять в тяжелой форме, - попросил Шапша. - Такие возможности у нас есть. Запасные койки есть в достаточном количестве.

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