В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 0,6%

В Калужской области с 13 по 19 декабря 10 867 человек заболели ОРВИ. Это на 0,6% меньше, чем неделей ранее, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения в целом по области превышены на 71,2%. Самая тяжелая ситуация у людей старше 15 лет.

В Калуге за неделю новых заболевших ОРВИ стало больше на 1,4% - рост с 7090 до 7187. Пороговые показатели превышены на 145,9%. Показатели больше средних во всех возрастных группах.

В больницы с ОРВИ попал 41 человек.

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