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Tele2 предлагает встретить Новый год в трех измерениях: кино, мастер-классы и смартфон

Опубликовано: 20.12.2021 14:42 0 403
Tele2 предлагает встретить Новый год в трех измерениях: кино, мастер-классы и смартфон

Центром раздачи новогодних подарков стало приложение сотового оператора

В пятницу, 17 декабря, представители Tele2 провели онлайн-конференцию, на которой поделились своими новогодними планами, тем, какие подарки и праздничные возможности уже доступны для их абонентов.

Новогодняя концепция оператора в этом году – это праздник в трех измерениях: кино, кофе и смартфон.

Руководство оператора подробно рассказало о том, что это значит.

Кино

- Центром получения подарков в этом году стало приложение «Мой Tele2», - рассказал директор макрорегиона «Центр» Денис МАЛИКОВ. - Абоненты через наш сервис могут обменять минуты из тарифа на просмотр популярных фильмов Wink. Курс обмена простой - 1 минута из тарифа равна 1 рублю.

- Раздел «Обмен минут на кино» обновился, - продолжает Денис Маликов. – В приложении помимо новинок можно найти раздел «Новогоднее настроение» с любимыми лентами.

Новогодние предложения от партнеров

Также в приложении «Мой Tele2» добавили новогодние предложения программы лояльности «Больше» (это кнопка с подарком в правом нижнем углу). В Калуге это – бесплатные мастер-классы по рисованию, подарки от сервиса доставки продуктов на дом, скидки на топливо для любителей зимних путешествий и многое другое.

Для получения подарка достаточно предъявить промокод из приложения оператора.

Смартфон

Последнее, третье измерение, по сути объединяет все воедино. Ведь без смартфона сегодня – никуда.

- Самым продаваемым смартфоном года стал Xiaomi девятой серии, - директор смоленского филиала Алексей ВОРОНЦОВ поделился статистикой по ЦФО. - При помощи сервиса обмена минут (напомним тариф – 1 минута = 1 рублю), наши клиенты могут получить скидку до 4000 рублей при покупке смартфона Xiaomi. Благодаря акции гаджеты доступны практически за полцены.

- До конца декабря наши клиенты смогут бесплатно упаковать подарок, - говорит Воронцов. - По выходным дням в самых популярных салонах ЦФО работают соответствующие пункты упаковки, а в будние дни во всех точках продаж оператора можно получить бумагу и стикеры для праздничной упаковки подарка.

Еще одна новогодняя фишка данного приложения - можно попросить искусственный интеллект Миа помочь с выбором. Она подберет варианты не только для вас, но и подскажет, что выбрать для друзей и родных.

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Опубликовано: 20.12.2021 14:42 0 403
Тэги: новости компаний
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