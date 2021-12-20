Еще шесть жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1153, сообщили в понедельник, 20 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 196 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 63 204.

За последние сутки в нашем регионе 120 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 59 376 калужан.

Вакцинирован от коронавируса 553 481 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 27 022 случая коронавируса. За весь период - 10 241 812. Выписаны за сутки – 30 059, за весь период – 9 014 980. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 019 человек, за все время – 298 222.

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