В Калуге срочно ищут доноров крови для 4-летней девочки

В Калуге срочно ищут доноров крови первой положительной группы для четырехлетней Варвары ДУБОВОЙ. Девочка проходит курс химиотерапии в детской областной больнице в Анненках, сообщила в понедельник, 20 декабря, мамы малышки в сообществе «Я донор Калуга!».

- У ребенка IV стадия заболевания, ей очень нужна кровь для поддержания жизни и дальнейшего лечения, - прокомментировала Ксения Дубова.

Станция переливания крови в Калуге находится на улице Горького, 71. Доноры могут обращаться туда с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Ранее калужан уже просили сдать кровь для этого ребенка в начале ноября.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!