Несколько десятков книг о истории родного края подарил калужский депутат Дмитриков библиотекам региона

«И взрослые и дети должны знать историю нашей малой Родины. Бережно хранить её и передавать будущим поколениям» - отметил Михаил Дмитриков.

На создание огромной энциклопедии у Николая Пятайкина ушло более 10 лет. В книге более 900 страниц, которые рассказывают о важных исторических событиях, произошедших на территории нашей области, о великих людях проживавших в разные годы на территории региона. Отдельные разделы энциклопедии посвящены развитию городов и деревень, летописи православной церкви, а также обычным человеческим судьбам.

При финансовой поддержке Михаила Дмитрикова энциклопедия попадет в библиотеки Калужской области и поможет жителям региона прикоснуться к прошлому и по-новому взглянуть на события, произошедшие совсем недавно.

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