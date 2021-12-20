Успешное настоящее, процветающее будущее

Высшее образование за счет работодателя, 7,5 млн руб. на обучение и 70 млн руб. на защиту здоровья сотрудников, получение второй профессии, бесплатные занятия спортом - эти и множество других мероприятий позволили НЛМК-Калуга получить звание «Социально ответственный работодатель Калужской области».

Завод НЛМК-Калуга, который находится в Боровском районе, входит в число компаний-лидеров нашего региона. Сотрудники предприятия каждый год ставят новые производственные рекорды на уровне лучших мировых практик. А руководство НЛМК-Калуга поощряет инициативы работников, создает комфортные условия труда и усиливает меры социальной поддержки. Также предприятие заботится о своем будущем, непрерывно обучая сотрудников и взаимодействуя со школьниками и студентами. Подробнее об этом рассказал руководитель группы по обучению и развитию персонала НЛМК-Калуга Михаил Лапсарь:

- Победа НЛМК-Калуга в конкурсе «Социально ответственный работодатель Калужской области» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организации» не стала для нас неожиданной. Работа по развитию кадрового потенциала в НЛМК-Калуга ведется вне зависимости от конкурса, она для нас является повседневной. И мы стараемся делать ее на высоком уровне.

- Какие мероприятия направлены на развитие персонала?

- К ним можно отнести, например, конкурсы профессионального мастерства среди рабочих. С первого года работы завода мы ежегодно проводим до десяти конкурсов по массовым и значимым для завода профессиям. Желающих побороться за победу много. Чем объяснить такое стремление? Прежде всего, это личный престиж работника. Ведь итоги конкурса освещаются в корпоративных и внешних СМИ, фотографии победителей размещают на заводскую доску почета. И, конечно, важно материальное поощрение. Например, за первое место конкурсант получает денежную премию в размере 60 тыс. руб. За высокий профессионализм устанавливаются доплаты. Кроме конкурсов внутри завода, проводятся конкурсы профмастерства второго уровня - уже между предприятиями Группы НЛМК. Разумеется, призовой фонд там значительно выше. И дальше - уже конкурсы на региональном уровне.

- Для сотрудников важна возможность получения образования и совершенствования своих компетенций. Что делается в этом плане в НЛМК-Калуга?

- В 2021 году объем финансирования проектов по развитию профессиональных навыков составил около 7,5 млн рублей. Сотрудники завода участвовали в программах подготовки и переподготовки, повышения квалификации, получения допусков и аттестации персонала, обучения смежным профессиям, а также семинарах и тренингах развития личностного роста и управленческого потенциала.

За последние три года у нас каждый работник в среднем прошел как минимум одну программу обучения. Начинается все еще при приеме на работу: запускается программа адаптации. Неважно, какую должность занимает сотрудник, за ним закрепляется наставник, который вводит новичка в должность, знакомит с рабочим местом. Параллельно оцениваем уровень квалификации сотрудника. Затем составляем индивидуальный план развития нового работники, начинаем обучение.

Поскольку люди - это наша главная ценность, и их жизнь и здоровье для компании стоят в приоритете, мы внедрили целый ряд обязательных программ обучения и аттестаций в области охраны труда и промышленной безопасности.

После адаптации мы предлагаем рабочему получить вторую профессию. Обычно на одном участке работы у нас каждый сотрудник взаимозаменяем. Это хорошо влияет на производительность труда. А для рабочего получение второй профессии означает рост заработной платы. Поэтому наши сотрудники стремятся учиться новому.

В Группе НЛМК также создан Корпоративный университет - единый центр подготовки и повышения квалификации для специалистов всех предприятий компании вплоть до генеральных директоров. В университете развивают профессиональные и управленческие навыки.

- Можно ли получить образование вне стен завода?

- Да, на НЛМК-Калуга много лет действует программа по переподготовке персонала. Рабочий может поступить в университет на заочную форму обучения по специальности, профиль которой востребован в НЛМК-Калуга. Завод полностью оплачивает это обучение. Конечно, такая возможность предоставляется не всем сотрудникам, а только самым перспективным. После получения высшего образования работник автоматически попадает в кадровый резерв, что обычно приводит к его повышению по службе – переход на инженерную специальность или на должность мастера. За 8 лет более 30 сотрудников получили высшее образование за счет нашего завода.

- Где вы ищете новые кадры?

- НЛМК-Калуга — базовая площадка для профессиональной подготовки не только работников завода, но и студентов местных учебных заведений. Например, в Обнинске сотрудничаем с Колледжем технологий и услуг. Там обучают специалистов, которые востребованы на нашем заводе. Некоторые учащиеся потом проходят технологическую и преддипломную практику в подразделениях и цехах НЛМК-Калуга, получают диплом и устраиваются к нам на работу. При этом адаптация у новых сотрудников происходит значительно быстрее.

Мы ежегодно проводим экскурсии для школьников Боровского района и Обнинска. Когда все работает практически в автоматическом режиме, людей нет, а все движется, это, конечно, детей завораживает. Они смотрят на производственные процессы с большим интересом. И после экскурсии говорят о том, что хотят прийти к нам работать.

- Что заставляет сотрудников НЛМК-Калуга не просто хорошо работать, но и постоянно развиваться, расти над собой?

- У нас очень хорошая социальная программа, льготное питание, бесплатная доставка до места работы, и, конечно же, стабильная высокая заработная плата. Большое внимание мы уделяем профилактике и защите здоровья работников. С начала пандемии предприятие направило на это около 70 миллионов рублей. Заводчане застрахованы по программам страхования от несчастных случаев и критических заболеваний и добровольного медицинского страхования, для них проводят плановые медосмотры и вакцинации. В течение года работники могут получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, а также отправить детей в местные лагеря или оздоровительный лагерь в Анапе.

НЛМК-Калуга поддерживает здоровый образ жизни и активный досуг сотрудников – предприятие организует бесплатные занятия футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, бадминтоном, плаванием. Для сотрудников действуют корпоративные скидки в фитнес-клубах. На заводе регулярно проводятся корпоративные спортивные турниры, а также различные спортивно-массовые мероприятия для сотрудников и их членов семей.

И люди это ценят. Сотрудники стараются сохранить место на НЛМК-Калуга и продолжать развитие на нашем производстве. Я считаю, что успех предприятия во многом зависит от того, насколько благоприятные условия созданы для сотрудников, каковы возможности для их профессионального и личностного роста.

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