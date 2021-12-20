В Калужской области привился от коронавируса 552 851 человек
В субботу, 18 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1064 человека. Общее количество вакцинированных достигло 552 851, сообщили в понедельник в правительстве региона.
В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 85,02%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 18 декабря.
В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Боровском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 18 декабря 2021 года:
- Боровский район – 128,81%,
- Жуковский район – 128,72%,
- Медынский район – 122,29%,
- Перемышльский район – 119,23%,
- Бабынинский район – 117,59%,
- Думиничский район – 117,44%,
- Барятинский район – 114,81%,
- Спас-Деменский район – 108,97%,
- Козельский район – 103,33%,
- Мещовский район – 101,72%,
- Сухиничский район – 99,21%,
- Ферзиковский район – 95,97%,
- Юхновский район – 90,69%,
- Ульяновский район – 87,08%,
- Тарусский район – 86,34%,
- Куйбышевский район – 85,19%,
- Мосальский район – 84,98%,
- Жиздринский район – 83,35%,
- Хвастовичский район – 78,55%,
- Калуга – 78,1%,
- Обнинск – 77,76%,
- Дзержинский район – 76,32%,
- Малоярославецкий район – 76,02%,
- Людиновский район – 75,46%,
- Кировский район – 75,22%,
- Износковский район – 73,92%.
Данные на 18 декабря.
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