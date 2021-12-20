В Калужской области привился от коронавируса 552 851 человек

В субботу, 18 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1064 человека. Общее количество вакцинированных достигло 552 851, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 85,02%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 18 декабря.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Боровском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 18 декабря 2021 года:

Боровский район – 128,81%,

Жуковский район – 128,72%,

Медынский район – 122,29%,

Перемышльский район – 119,23%,

Бабынинский район – 117,59%,

Думиничский район – 117,44%,

Барятинский район – 114,81%,

Спас-Деменский район – 108,97%,

Козельский район – 103,33%,

Мещовский район – 101,72%,

Сухиничский район – 99,21%,

Ферзиковский район – 95,97%,

Юхновский район – 90,69%,

Ульяновский район – 87,08%,

Тарусский район – 86,34%,

Куйбышевский район – 85,19%,

Мосальский район – 84,98%,

Жиздринский район – 83,35%,

Хвастовичский район – 78,55%,

Калуга – 78,1%,

Обнинск – 77,76%,

Дзержинский район – 76,32%,

Малоярославецкий район – 76,02%,

Людиновский район – 75,46%,

Кировский район – 75,22%,

Износковский район – 73,92%.

Данные на 18 декабря.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!