Третий фестиваль «УграФест» прошел в Калуге

В воскресенье, 19 декабря, в Калуге состоялся третий фестиваль «УграФест», организованный министерством внутренней политики и массовых коммуникаций.

Мероприятие в Инновационном культурном центре было посвящено победному окончанию Великого стояния на реке Угре. С 2017 года праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – включен в календарь региональных памятных дат.

Гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах по изготовлению традиционных кукол из лоскутков, кожаных украшений, глиняных игрушек. Прошли показательные выступления по силовому экстриму и мастер-класс по армреслингу, турнир по современному мечевому бою, фаер-шоу и диджей-шоу.

Литературную встречу провели поэты Андрей Галамага и Галина Бурденко.

На концерте выступили российская рок-певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег КАЛУГИН отметил огромную значимость фестиваля «УграФест» для сохранения исторической памяти, укрепления межнациональных отношений и воспитания в жителях региона чувства сопричастности к великому прошлому и яркому настоящему своей страны:

- Я рад приветствовать калужан и гостей города на ставшем уже традиционным для нас фестивале «УграФест». Его проведение – одно из самых заметных событий нашей области, а сам праздник – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – стал своим для жителей региона.

В свою очередь депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР выразил уверенность, что в будущем День победного окончания Великого стояния на реке Угре станет памятным днем и в календаре общероссийских праздников.

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