«Праздник к нам приходит!»: Дмитрий Денисов пригласил калужан пофотографироваться возле новогоднего паровоза

Глава Калуги Дмитрий Денисов в воскресенье, 19 декабря, на своей странице в социальных сетях рассказал о новогоднем преображении паровоза в сквере 50-летия ВЛКСМ.

- Праздник к нам приходит! Паровоз в сквере 50-летия ВЛКСМ тоже преобразился к новому году, - отмечает Денисов. - Приходите полюбоваться и сделать красивые фотографии!

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