106 младенцев родились в Калуге за неделю
За неделю, с 13 по 18 декабря, в Калуге родились 106 детей. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает загс города.
Среди младенцев три двойни.
Родители дали своим чадам такие редкие имена как Ангелина, Богдана, Марианна, Афина и Гордей.
Также за неделю поженились 38 калужских влюбленных пар. А с начала 2021 года зарегистрированы 2906 браков.
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