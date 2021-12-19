106 младенцев родились в Калуге за неделю

За неделю, с 13 по 18 декабря, в Калуге родились 106 детей. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает загс города.

Среди младенцев три двойни.

Родители дали своим чадам такие редкие имена как Ангелина, Богдана, Марианна, Афина и Гордей.

Также за неделю поженились 38 калужских влюбленных пар. А с начала 2021 года зарегистрированы 2906 браков.

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