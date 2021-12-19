Шесть жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1147, сообщили в воскресенье, 19 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено 195 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 63 008.

За последние сутки в нашем регионе 132 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 59 256 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 27 967 случаев коронавируса. За весь период - 10 214 790. Выписаны за сутки – 32 655, за весь период – 8 984 921. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 023 человек, за все время – 297 203.

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