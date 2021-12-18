Еще шесть жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1141, сообщили в субботу, 18 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 201 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 62 813.

За последние сутки в нашем регионе 134 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 59 124 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 548 963 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 27 434 случая коронавируса. За весь период - 10 186 823. Выписан за сутки – 38 041, за весь период – 8 952 266. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 076 человек, за все время – 296 180.

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