В Калужской области возник сбой в системе записи к врачам

В пятницу, 17 декабря, калужане начали массово жаловаться в соцсетях на невозможность записаться к врачу через ресурс «Регистратура40». Наличие проблемы признало министерство здравоохранения Калужской области.

- В настоящее время происходит модернизация региональной медицинской системы. В связи с чем возможны технические неполадки, - объяснили в Минздраве.

По информации министерства, вскоре все должно заработать в обычном режиме.

В случае возникновения подобных проблем калужан просят записываться к врачам альтернативными способами:

С мобильного по телефону *040 (набор с моб.телефона),

Вызывать врача на дом с помощью чат-бота в мессенджере Telegram.

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