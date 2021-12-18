В Калуге найден живым пропавший 43-летний мужчина

В Калуге найден живым 43-летний мужчина, пропавший накануне. Об этом утром в субботу, 18 декабря, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Найден, жив! – говорится в уведомлении волонтеров в социальных сетях.

При этом не уточняется, что именно случилось с мужчиной.

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