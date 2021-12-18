В Калуге новые торговые киоски установили на вокзале Калуга-1

В пятницу, 17 декабря, на вокзале Калуга-1 установили новые торговые киоски. Они выполнены в едином стиле, сообщили в управлении экономики городской управы.

- Спешим успокоить всех, кто переживал за демонтаж киосков у вокзала Калуга-1, - прокомментировали в управлении, опубликовав также видео. - Предприниматели, выигравшие на аукционе, уже монтируют новые, современные павильоны. Они отвечают всем нормам и требованиям действующего законодательства.

По информации чиновников, вывески на киосках выполнят в едином стиле.

Напомним, торговые павильоны убрали от здания вокзала в начале октября. Тогда ситуацию объяснял городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. По его словам, палатки убрали сами предприниматели.

- Палатки удалили сами предприниматели, чтобы на их месте установить современные киоски, в едином городском стиле, соответствующие всем санитарным требованиям и правилам безопасности, - рассказывал в октябре Денисов.

Он подчеркнул, что раньше предприниматели не платили за работу у вокзала ничего, а сейчас с ними заключены договоры на пять лет и 20 миллионов рублей.

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