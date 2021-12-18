В Калужской области привились от коронавируса 548 963 человека
В четверг, 16 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1444 человека. Общее количество вакцинированных достигло 548 963, сообщили в пятницу в правительстве региона.
В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 84,42%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 16 декабря.
В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 16 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 128,06%,
- Боровский район – 128,02%,
- Медынский район – 121,7%,
- Перемышльский район – 118,79%,
- Бабынинский район – 117,19%,
- Думиничский район – 116,44%,
- Барятинский район – 114,13%,
- Спас-Деменский район – 108,21%,
- Козельский район – 103,05%,
- Мещовский район – 101,5%,
- Сухиничский район – 98,62%,
- Ферзиковский район – 94,78%,
- Юхновский район – 90,39%,
- Тарусский район – 86,22%,
- Ульяновский район – 85,8%,
- Куйбышевский район – 85,02%,
- Мосальский район – 84,76%,
- Жиздринский район – 82,95%,
- Хвастовичский район – 77,84%,
- Калуга – 77,71%,
- Обнинск – 77,44%,
- Дзержинский район – 75,86%,
- Малоярославецкий район – 75,62%,
- Людиновский район – 75,19%,
- Кировский район – 74,93%,
- Износковский район – 73,85%.
Данные на 16 декабря.
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