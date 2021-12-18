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В Калужской области привились от коронавируса 548 963 человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2021 08:22 0 337
В Калужской области привились от коронавируса 548 963 человека

В четверг, 16 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1444 человека. Общее количество вакцинированных достигло 548 963, сообщили в пятницу в правительстве региона.

В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 84,42%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 16 декабря.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 16 декабря 2021 года:

  • Жуковский район – 128,06%,
  • Боровский район – 128,02%,
  • Медынский район – 121,7%,
  • Перемышльский район – 118,79%,
  • Бабынинский район – 117,19%,
  • Думиничский район – 116,44%,
  • Барятинский район – 114,13%,
  • Спас-Деменский район – 108,21%,
  • Козельский район – 103,05%,
  • Мещовский район – 101,5%,
  • Сухиничский район – 98,62%,
  • Ферзиковский район – 94,78%,
  • Юхновский район – 90,39%,
  • Тарусский район – 86,22%,
  • Ульяновский район – 85,8%,
  • Куйбышевский район – 85,02%,
  • Мосальский район – 84,76%,
  • Жиздринский район – 82,95%,
  • Хвастовичский район – 77,84%,
  • Калуга – 77,71%,
  • Обнинск – 77,44%,
  • Дзержинский район – 75,86%,
  • Малоярославецкий район – 75,62%,
  • Людиновский район – 75,19%,
  • Кировский район – 74,93%,
  • Износковский район – 73,85%.

Данные на 16 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2021 08:22 0 337
Тэги: общество коронавирус вакцинация статистика здравоохранение
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