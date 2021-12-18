В Калужской области привились от коронавируса 548 963 человека

В четверг, 16 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1444 человека. Общее количество вакцинированных достигло 548 963, сообщили в пятницу в правительстве региона.

В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 84,42%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 16 декабря.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 16 декабря 2021 года:

Жуковский район – 128,06%,

Боровский район – 128,02%,

Медынский район – 121,7%,

Перемышльский район – 118,79%,

Бабынинский район – 117,19%,

Думиничский район – 116,44%,

Барятинский район – 114,13%,

Спас-Деменский район – 108,21%,

Козельский район – 103,05%,

Мещовский район – 101,5%,

Сухиничский район – 98,62%,

Ферзиковский район – 94,78%,

Юхновский район – 90,39%,

Тарусский район – 86,22%,

Ульяновский район – 85,8%,

Куйбышевский район – 85,02%,

Мосальский район – 84,76%,

Жиздринский район – 82,95%,

Хвастовичский район – 77,84%,

Калуга – 77,71%,

Обнинск – 77,44%,

Дзержинский район – 75,86%,

Малоярославецкий район – 75,62%,

Людиновский район – 75,19%,

Кировский район – 74,93%,

Износковский район – 73,85%.

Данные на 16 декабря.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!