Главные новости в Калужской области 17 декабря: аномальные морозы и атака ботов на губернатора

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 17 декабря.

На Калужскую область надвигаются 20-градусные морозы.

Шапша закрыл свой аккаунт в Instagram из-за атаки ботов из Азии.

Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 18, 19 и 20 декабря.

В Обнинске уволен и.о. директора Клинической больницы №8 Олег Ярошенко.

В Калуге в ДТП с пьяным водителем пострадала 14-летняя девочка.

Музей «Поезд Победы» приедет в Калугу 20 декабря.

Обнинские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

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