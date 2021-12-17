Главные новости в Калужской области 17 декабря: аномальные морозы и атака ботов на губернатора
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 17 декабря.
На Калужскую область надвигаются 20-градусные морозы.
Шапша закрыл свой аккаунт в Instagram из-за атаки ботов из Азии.
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 18, 19 и 20 декабря.
В Обнинске уволен и.о. директора Клинической больницы №8 Олег Ярошенко.
В Калуге в ДТП с пьяным водителем пострадала 14-летняя девочка.
Музей «Поезд Победы» приедет в Калугу 20 декабря.
Обнинские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
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