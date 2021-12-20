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Этот день в истории: 20 декабря умер Александр Чижевский

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.12.2021 08:00 2 668
Этот день в истории: 20 декабря умер Александр Чижевский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 декабря.

1804 (по ст. стилю) – Император Александр I утвердил штатное расписание калужской полиции. По нему годовое жалование полицмейстеру полагалось 400 рублей в год, частному приставу (2 штатных единицы) – 300 рублей и квартальному надзирателю (6 штатных единиц) – 200 рублей.

1964 - умер Александр Леонидович Чижевский (1897-1964), известный ученый. Знакомство А.Л. Чижевского с К.Э. Циолковским состоялось в Калуге в 1914 году и продолжалось 20 лет. 20 декабря 2012 года в Калуге у здания КГПУ имени К.Э. Циолковского был открыт памятник А.Л. Чижевскому. Автор памятника – скульптор Максим Малышенко.

2000 – в Калужской областной филармонии создан известный ансамбль русских народных инструментов «Каприс».

2008 – открыт памятник Арине Родионовне и маленькому Александру Пушкину на территории туркомплекса «Этномир» под Боровском. Идея увековечить няню великого Пушкина принадлежала писателю-сатирику Михаилу Задорнову, он принял участие в торжестве открытия памятника. Воплотила идею в бронзе московский скульптор Екатерина Щебетова.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.12.2021 08:00 2 668
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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