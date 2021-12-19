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Этот день в истории: 19 декабря в Калужской области появился новый город

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.12.2021 08:00 0 220
Этот день в истории: 19 декабря в Калужской области появился новый город

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 декабря.

1917 (ст. стиль) – декретом №1 городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов городская Дума г. Калуги была распущена (из записной книжки В.Продувнова).

1917 – родился Николай Васильевич Пысин (1917-1975). Герой Советского Союза (19.08.1944), командир эскадрильи 8-го гвардейского штурмового авиационного полка Краснознаменного Балтийского флота. Умер 28 октября 1975 года, похоронен в Москве на Донском кладбище.

1930 – вышел первый номер Ферзиковской газеты "Смычка". Газета меняла название: 1950-1962 годы - «Путь к коммунизму»; 1963-1994 годы - «Красное знамя»; ныне - районная газета "Ферзиковские вести".

1941 - город Таруса и поселок Дугна Ферзиковского района освобождены от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации – октябрь, 1941 года.

1991 – указом Верховного Совета РСФСР поселку Сосенскому был присвоен статус города

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.12.2021 08:00 0 220
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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