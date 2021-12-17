Шапша закрыл свой аккаунт в Instagram из-за атаки ботов

В пятницу, 17 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША сделал свой аккаунт в социальной сети Instagram закрытым.

Публикации глава региона теперь видят только подписчики. Оказаться среди их числа можно после одобрения модератора.

Причиной такого решения стала атака ботов из стран Азии.

Как объяснил губернатор, в последние три дня на него подписались тысячи пользователей из Китая, Вьетнама и Индонезии.

- Приятна такая активность иностранцев, но, к сожалению, вызвана она не интересом к нашей области, а банальной атакой ботов, - прокомментировал Шапша.

Какое время страница пробудет закрытой, пока не уточняется.

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