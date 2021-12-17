Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Новый год Статьи Худеем к Новому году!

Шапша закрыл свой аккаунт в Instagram из-за атаки ботов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2021 17:01 4 489
Шапша закрыл свой аккаунт в Instagram из-за атаки ботов

В пятницу, 17 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША сделал свой аккаунт в социальной сети Instagram закрытым.

Публикации глава региона теперь видят только подписчики. Оказаться среди их числа можно после одобрения модератора.

Причиной такого решения стала атака ботов из стран Азии.

Как объяснил губернатор, в последние три дня на него подписались тысячи пользователей из Китая, Вьетнама и Индонезии.

- Приятна такая активность иностранцев, но, к сожалению, вызвана она не интересом к нашей области, а банальной атакой ботов, - прокомментировал Шапша.

Какое время страница пробудет закрытой, пока не уточняется.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2021 17:01 4 489
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МУП «Калугатеплосеть» задолжало за электроэнергию более 100 миллионов рублей
Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до лета
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Клиенты ВТБ в Калужской области за 11 месяцев года оформили более 700 автокредитов на 637 млн рублей
ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Какие услуги предлагают клиентам DIGITAL агентства интернет-маркетинга
Декоративное покрытие: новые тренды в дизайне интерьеров
Декларация на пищевую продукцию, кому необходима

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru