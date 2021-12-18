Этот день в истории: 18 декабря родились знаменитые микробиолог и летчик

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 декабря.

1896 – родился Николай Александрович Красильников (18(6).12.1896-1973). Микробиолог, член-корреспондент Академии наук СССР с 1949 года. Почетный член Всесоюзного микробиологического общества (1971), лауреат Государственных премий (1951, 1972).

1920 - умер Иван Иванович Моллесон (6.03(22.02).1842-18.12.1920). Основатель земской санитарии в России, первый русский санитарный врач (с 1872), в 1906-1911 годах возглавлял санитарное бюро Калужского земства. Автор около 300 научных трудов, среди них «Очерк организации и распределения земской врачебной помощи в Калужской губернии», «Краткий очерк рождаемости и смертности православного населения в Калужской губернии в трёхлетие 1901, 1902 и 1903 гг.», «Краткий очерк отхожих промыслов Калужской губернии в санитарном отношении».

1922 – в селе Решетиха Дзержинского района Нижегородской области родился Николай Михайлович Балакирев (1922 – 29.05.2001, город Обнинск, Калужская область) — советский летчик-штурмовик, полковник. Участник Второй мировой войны. Герой Советского Союза (1.07.1944). Участник исторического Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. После войны он десятки лет готовил летных специалистов на учебно-летной базе в Калужской области.

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