В Калужской области за неделю подорожали овощи, колбаса, яйца и сыр

В Калужской области за неделю, с 8 по 15 декабря, заметно выросли цены на некоторые продукты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Больше всего подорожали огурцы и капуста - на 7% и 3,8% соответственно.

Цены на колбасы выросли на 2,6%, овсянку – 2,3%, глазированные конфеты – 2,1%, сыры – 2%, куриные яйца – на 1,1%, сливочное масло – на 0,8%.

Также за этот период на 0,4% выросли розничные цены на дизельное топливо.

Напомним, ранее Калугастат сообщал о резком росте цен на наборы продуктов, из которых делают салаты «Оливье» и «Селедка под шубой».

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