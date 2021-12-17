В Калуге мобильный прививочный пункт на улице Суворова закрылся 17 декабря

В пятницу, 17 декабря, в Калуге прекратил работу мобильный прививочный пункт на улице Суворова у торгового центра «Семейный». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Ранее закрылся пункт вакцинации на улице Марата.

В то же время министерство призвало калужан прививаться, используя другие места. Все их можно найти на «Яндекс.Картах», написав в поиске «Пункты вакцинации».

По последним официальным данным, в Калужской области прививку от коронавируса сделали 547 519 человек. До выполнения плана осталось вакцинировать чуть больше 100 тысяч жителей региона. При сохранении существующих темпов на это уйдет около двух с половиной месяцев.

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