В Калужской области привились от коронавируса 547 519 человек
В среду, 15 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1640 человек. Общее количество вакцинированных достигло 547 519, сообщили в четверг в правительстве региона.
В больницах области остается 132 004 дозы вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 84,2%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 15 декабря.
В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 15 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 127,64%,
- Боровский район – 127,61%,
- Медынский район – 121,34%,
- Перемышльский район – 118,52%,
- Бабынинский район – 117,01%,
- Думиничский район – 115,36%,
- Барятинский район – 114,25%,
- Спас-Деменский район – 107,49%,
- Козельский район – 102,79%,
- Мещовский район – 101,47%,
- Сухиничский район – 98,16%,
- Ферзиковский район – 94,36%,
- Юхновский район – 90,1%,
- Тарусский район – 86,08%,
- Ульяновский район – 85,25%,
- Куйбышевский район – 84,86%,
- Мосальский район – 84,29%,
- Жиздринский район – 82,75%,
- Хвастовичский район – 77,75%,
- Калуга – 77,57%,
- Обнинск – 77,12%,
- Дзержинский район – 75,68%,
- Малоярославецкий район – 75,34%,
- Людиновский район – 75,06%,
- Кировский район – 74,66%,
- Износковский район – 73,71%.
Данные на 15 декабря.
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