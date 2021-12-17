В Калужской области привились от коронавируса 547 519 человек

В среду, 15 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1640 человек. Общее количество вакцинированных достигло 547 519, сообщили в четверг в правительстве региона.

В больницах области остается 132 004 дозы вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 84,2%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 15 декабря.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 15 декабря 2021 года:

Жуковский район – 127,64%,

Боровский район – 127,61%,

Медынский район – 121,34%,

Перемышльский район – 118,52%,

Бабынинский район – 117,01%,

Думиничский район – 115,36%,

Барятинский район – 114,25%,

Спас-Деменский район – 107,49%,

Козельский район – 102,79%,

Мещовский район – 101,47%,

Сухиничский район – 98,16%,

Ферзиковский район – 94,36%,

Юхновский район – 90,1%,

Тарусский район – 86,08%,

Ульяновский район – 85,25%,

Куйбышевский район – 84,86%,

Мосальский район – 84,29%,

Жиздринский район – 82,75%,

Хвастовичский район – 77,75%,

Калуга – 77,57%,

Обнинск – 77,12%,

Дзержинский район – 75,68%,

Малоярославецкий район – 75,34%,

Людиновский район – 75,06%,

Кировский район – 74,66%,

Износковский район – 73,71%.

Данные на 15 декабря.

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