В Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1135, сообщили в пятницу, 17 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 197 новых случаев заражения ковидом. Это минимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 62 612.

За последние сутки в нашем регионе 202 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 58 990 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 547 519 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 27 743 случая коронавируса. За весь период - 10 159 389. Выписаны за сутки – 37 437, за весь период – 8 914 225. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 080 человек, за все время – 295 104.

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