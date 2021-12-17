С возрастом кости становятся хрупкими

Потеря кальция может привести к такому опасному заболеванию, как остеопороз.

Остеопороз — ​заболевание, при котором кости теряют прочность, их структура становится пористой и хрупкой, происходит потеря костной массы. Обычно протекает бессимптомно, так как нет никаких внешних признаков или болей. Выявляется болезнь при переломах: кости становятся настолько хрупкими, что получить перелом можно не только при падении, но и поднятии тяжести или даже при сильном приступе кашля.

Гормональный дисбаланс

Больше всего развитию остео­пороза подвержены женщины в возрасте старше 50 лет, что обусловлено дефицитом эстрогенов в период менопаузы. Среди мужчин это заболевание встречается намного реже и в более позднем возрасте. Чаще всего страдают ​позвоночник, шейный отдел и кости ног.

В первую очередь это заболевание связано с гормональным дисбалансом. Но определённую роль играют наследственность, образ жизни, физическая активность, наличие сопутствующих заболеваний, приём некоторых лекарств.

Не хватает кальция

Остеопороз — ​это постепенное вымывание кальция из костей, что и приводит их к хрупкости. Дефицит кальция и витамина D играют в этом не последнюю роль.

Главное осложнение остеопороза — ​переломы. Остеопоротические переломы могут возникнуть при падении с высоты собственного роста, неловком движении, кашле и даже чихании. Самыми частыми являются переломы шейки бедра и лучевой кости.

Кто в группе риска

Факторов риска остеопороза несколько.

У женщин он может быть связан со снижением эстрогенов при менопаузе, с изначально меньшей плотностью костей, чем у мужчин. Женщины с ранней менопаузой имеют больший риск. Какие факторы влияют на возникновение остеопороза?

Возраст: чем старше, тем выше риск.

Наследственная предрасположенность.

Проблемы с весом (недостаточный вес или ожирение и связанные с ним сопутствующие заболевания).

Низкая физическая активность.

Дефицит кальция и витамина D в организме.

Сердечно-сосудистые заболевания.

Заболевания кишечника.

Хронический стресс и депрессия.

Вредные привычки: курение, употребление алкогольных напитков.

Приём некоторых лекарств (в частности, гормональных препаратов, антидепрессантов).

Как диагностировать

Зачастую остеопороз в течение долгого времени остаётся незамеченным. В этом и заключается его коварство. Однако по мере ослабления костной ткани могут появляться следую­щие признаки:

боль в спине, вызванная разрушением позвонков;

уменьшение роста на 2 см и более за 1–3 года;

сутулость, невозможность выпрямиться;

перелом костей, возникаю­щий при незначительной нагрузке.

Но лучше не дожидаться всех этих симптомов, а регулярно посещать эндокринолога, даже если ничего не беспокоит. Основным методом в диагностике остеопороза является денситометрия (измерение плотности костей). Во время процедуры проводится исследование костей в стандартных точках (шейка бедренной кости, поясничный отдел позвоночника). Если есть необходимость, врач назначит это исследование.

Дополнительно назначается ряд лабораторных исследований. В первую очередь для определения характера фосфорно-кальциевого обмена, а также исключения заболеваний и процессов, провоцирующих развитие остеопороза. Кроме того, выполняется определение маркеров костного обмена. В здоровой кости равноценно происходят процессы резорбции и синтеза костной ткани. Первый разрушает и удаляет старые ткани, второй ​стимулирует образование новых. С возрастом этот баланс нарушается, что важно выявить на наиболее ранней стадии. Один из показателей резорбции — ​выявление дезоксипиридинолина в моче пациента.

Лечить в комплексе

Лечение остеопороза — ​вполне решаемая задача. Обычно оно комплексное. Назначаются лекарственные препараты, которые подавляют резорбцию (разрушение) кости, тормозя активность клеток остеокластов, а также препараты, стимулирующие обновление костной ткани, влияющие на клетки-строители кости — ​остеобласты. Кроме того, врач может прописать и заместительную гормональную терапию половыми гормонами (эстрогенами, прогестероном, тестостероном). Половые гормоны дают отличный результат, т.к. снижают разрушение кости и стимулируют её обновление, они также нормализуют гомеостаз кости, способствуя лучшему усвоению кальция и многих других микроэлементов. Важно и постоянное обеспечение организма всеми незаменимыми питательными веществами (витаминами и минералами) в соответствии с физиологическими потребностями возраста.

Не подставляйте руку

Если падения не удалось избежать, то грохнуться лучше набок, а не на выпрямленные руки. Постарайтесь руку убрать, будто вы катитесь куда-то. Обычно люди при падении пытаются опереться на вытянутую руку. Получается сложный перелом запястья, иногда со смещением и разрывом сухожилий. Заживает он болезненно и долго, иногда рука перестаёт нормально сгибаться.

Пожилые люди в гололёд ломают головку шейки бедра. Особенно часто это случается с женщинами и теми, кто страдает остепорозом. На скользкой поверхности дамы садятся на ягодицы, на попу. Поэтому, подскользнувшись, постарайтесь сгруппироваться, подтянув колени к груди, и упасть опять же набок.

Мужчины, как правило, падают навзничь. Ноги у них подлетают, и они бьются головой об лед. Если вы падае­те навзничь, нужно сгруппироваться, прижать подбородок к груди и поджать руки. При таком падении, вы ударитесь спиной, но голова при этом не пострадает.

Если вы ушиблись, то ушибленное место надо хорошенько растереть. Затем первые два дня — ​холод, а на третий можно начинать делать тёплые ванночки. Сразу после удара хорошо помогает гепариновая мазь. В острой стадии эффективны индовазин и бутадион, если нужно снять боль.

Диагностика остеопороза в ЭХЦ

Остеопороз — это наиболее распространённое метаболическое заболевание костей, которое проявляется прогрессирующим снижением плотности и нарушением структуры костной ткани и может привести к переломам при минимальной травме. Часто он протекает бессимптомно, поэтому заболевание удаётся обнаружить только после обращения к врачу в связи с переломом.



Денис Сергеевич Токарев, врач-рентгенолог, зав. отделением лучевой диагностики в ЭХЦ.

В современном обществе метаболические заболевания скелета занимают четвертое место вслед за сердечно-­сосудистыми, онкологическими болезнями и диабетом, поэтому так важно своевременно диагностировать остеопороз и начать его лечение.

«Золотым стандартом» диагностики остеопороза является двухэнергетическая рентгеновская денситометрия. В основе метода — ​измерение минеральной плотности костей. Именно рентгеновская денситометрия обладает высокой точностью, незначительной дозой облучения и высокой скоростью исследования. Позволяет оценить динамику лечения (в отличие от ультразвукового метода), обладает хорошей чувствительностью даже при минимальных изменениях костной массы, что позволяет выявить остеопороз на самой ранней стадии.

Показания к проведению рентгеновской денситометрии:

— Женщины в возрасте от 45 лет (при наступлении менопаузы)

— При переломах шейки бедра, осевого скелета, переломы другой локализации

— Низкая масса тела при высоком росте

— Наличие в роду случаев остеопороза

— Болезни почек, печени

— При сахарном диабете

— Ранняя менопауза

— В случаях переломов при незначительных травмах

— При длительной гормональной терапии

— При приеме препаратов, снижающих уровень кальция.

В эндохирургическом Центре пройти рентгеновскую денситометрию вы можете на новейшем оборудовании экспертного класса под контролем высококвалифицированных специалистов в условиях повышенного комфорта.

Помните, что ранняя диагностика — ​залог успешного лечения!

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