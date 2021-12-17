С возрастом кости становятся хрупкими
Потеря кальция может привести к такому опасному заболеванию, как остеопороз.
Остеопороз — заболевание, при котором кости теряют прочность, их структура становится пористой и хрупкой, происходит потеря костной массы. Обычно протекает бессимптомно, так как нет никаких внешних признаков или болей. Выявляется болезнь при переломах: кости становятся настолько хрупкими, что получить перелом можно не только при падении, но и поднятии тяжести или даже при сильном приступе кашля.
Гормональный дисбаланс
Больше всего развитию остеопороза подвержены женщины в возрасте старше 50 лет, что обусловлено дефицитом эстрогенов в период менопаузы. Среди мужчин это заболевание встречается намного реже и в более позднем возрасте. Чаще всего страдают позвоночник, шейный отдел и кости ног.
В первую очередь это заболевание связано с гормональным дисбалансом. Но определённую роль играют наследственность, образ жизни, физическая активность, наличие сопутствующих заболеваний, приём некоторых лекарств.
Не хватает кальция
Остеопороз — это постепенное вымывание кальция из костей, что и приводит их к хрупкости. Дефицит кальция и витамина D играют в этом не последнюю роль.
Главное осложнение остеопороза — переломы. Остеопоротические переломы могут возникнуть при падении с высоты собственного роста, неловком движении, кашле и даже чихании. Самыми частыми являются переломы шейки бедра и лучевой кости.
Кто в группе риска
Факторов риска остеопороза несколько.
У женщин он может быть связан со снижением эстрогенов при менопаузе, с изначально меньшей плотностью костей, чем у мужчин. Женщины с ранней менопаузой имеют больший риск. Какие факторы влияют на возникновение остеопороза?
- Возраст: чем старше, тем выше риск.
- Наследственная предрасположенность.
- Проблемы с весом (недостаточный вес или ожирение и связанные с ним сопутствующие заболевания).
- Низкая физическая активность.
- Дефицит кальция и витамина D в организме.
- Сердечно-сосудистые заболевания.
- Заболевания кишечника.
- Хронический стресс и депрессия.
- Вредные привычки: курение, употребление алкогольных напитков.
- Приём некоторых лекарств (в частности, гормональных препаратов, антидепрессантов).
Как диагностировать
Зачастую остеопороз в течение долгого времени остаётся незамеченным. В этом и заключается его коварство. Однако по мере ослабления костной ткани могут появляться следующие признаки:
- боль в спине, вызванная разрушением позвонков;
- уменьшение роста на 2 см и более за 1–3 года;
- сутулость, невозможность выпрямиться;
- перелом костей, возникающий при незначительной нагрузке.
Но лучше не дожидаться всех этих симптомов, а регулярно посещать эндокринолога, даже если ничего не беспокоит. Основным методом в диагностике остеопороза является денситометрия (измерение плотности костей). Во время процедуры проводится исследование костей в стандартных точках (шейка бедренной кости, поясничный отдел позвоночника). Если есть необходимость, врач назначит это исследование.
Дополнительно назначается ряд лабораторных исследований. В первую очередь для определения характера фосфорно-кальциевого обмена, а также исключения заболеваний и процессов, провоцирующих развитие остеопороза. Кроме того, выполняется определение маркеров костного обмена. В здоровой кости равноценно происходят процессы резорбции и синтеза костной ткани. Первый разрушает и удаляет старые ткани, второй стимулирует образование новых. С возрастом этот баланс нарушается, что важно выявить на наиболее ранней стадии. Один из показателей резорбции — выявление дезоксипиридинолина в моче пациента.
Лечить в комплексе
Лечение остеопороза — вполне решаемая задача. Обычно оно комплексное. Назначаются лекарственные препараты, которые подавляют резорбцию (разрушение) кости, тормозя активность клеток остеокластов, а также препараты, стимулирующие обновление костной ткани, влияющие на клетки-строители кости — остеобласты. Кроме того, врач может прописать и заместительную гормональную терапию половыми гормонами (эстрогенами, прогестероном, тестостероном). Половые гормоны дают отличный результат, т.к. снижают разрушение кости и стимулируют её обновление, они также нормализуют гомеостаз кости, способствуя лучшему усвоению кальция и многих других микроэлементов. Важно и постоянное обеспечение организма всеми незаменимыми питательными веществами (витаминами и минералами) в соответствии с физиологическими потребностями возраста.
Не подставляйте руку
Если падения не удалось избежать, то грохнуться лучше набок, а не на выпрямленные руки. Постарайтесь руку убрать, будто вы катитесь куда-то. Обычно люди при падении пытаются опереться на вытянутую руку. Получается сложный перелом запястья, иногда со смещением и разрывом сухожилий. Заживает он болезненно и долго, иногда рука перестаёт нормально сгибаться.
Пожилые люди в гололёд ломают головку шейки бедра. Особенно часто это случается с женщинами и теми, кто страдает остепорозом. На скользкой поверхности дамы садятся на ягодицы, на попу. Поэтому, подскользнувшись, постарайтесь сгруппироваться, подтянув колени к груди, и упасть опять же набок.
Мужчины, как правило, падают навзничь. Ноги у них подлетают, и они бьются головой об лед. Если вы падаете навзничь, нужно сгруппироваться, прижать подбородок к груди и поджать руки. При таком падении, вы ударитесь спиной, но голова при этом не пострадает.
Если вы ушиблись, то ушибленное место надо хорошенько растереть. Затем первые два дня — холод, а на третий можно начинать делать тёплые ванночки. Сразу после удара хорошо помогает гепариновая мазь. В острой стадии эффективны индовазин и бутадион, если нужно снять боль.
Диагностика остеопороза в ЭХЦ
Остеопороз — это наиболее распространённое метаболическое заболевание костей, которое проявляется прогрессирующим снижением плотности и нарушением структуры костной ткани и может привести к переломам при минимальной травме. Часто он протекает бессимптомно, поэтому заболевание удаётся обнаружить только после обращения к врачу в связи с переломом.
Денис Сергеевич Токарев, врач-рентгенолог, зав. отделением лучевой диагностики в ЭХЦ.
В современном обществе метаболические заболевания скелета занимают четвертое место вслед за сердечно-сосудистыми, онкологическими болезнями и диабетом, поэтому так важно своевременно диагностировать остеопороз и начать его лечение.
«Золотым стандартом» диагностики остеопороза является двухэнергетическая рентгеновская денситометрия. В основе метода — измерение минеральной плотности костей. Именно рентгеновская денситометрия обладает высокой точностью, незначительной дозой облучения и высокой скоростью исследования. Позволяет оценить динамику лечения (в отличие от ультразвукового метода), обладает хорошей чувствительностью даже при минимальных изменениях костной массы, что позволяет выявить остеопороз на самой ранней стадии.
Показания к проведению рентгеновской денситометрии:
— Женщины в возрасте от 45 лет (при наступлении менопаузы)
— При переломах шейки бедра, осевого скелета, переломы другой локализации
— Низкая масса тела при высоком росте
— Наличие в роду случаев остеопороза
— Болезни почек, печени
— При сахарном диабете
— Ранняя менопауза
— В случаях переломов при незначительных травмах
— При длительной гормональной терапии
— При приеме препаратов, снижающих уровень кальция.
В эндохирургическом Центре пройти рентгеновскую денситометрию вы можете на новейшем оборудовании экспертного класса под контролем высококвалифицированных специалистов в условиях повышенного комфорта.
Помните, что ранняя диагностика — залог успешного лечения!
Ждём вас по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.
Тел.: 8 (4842) 926–977.
Сайт: эхц.рф
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!