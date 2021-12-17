Музей «Поезд Победы» приедет в Калугу 20 декабря

В понедельник, 20 декабря, в Калугу прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Он будет работать на станции Калуга-1 до 23 декабря, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Калужской области.

Посетить музей можно бесплатно, но по обязательной предварительной регистрации на сайте. Записаться можно будет с 18 декабря.

- Билеты можно получить только на сайте, - предупреждают организаторы. - На вокзале реализация билетов не проводится! Посещение экспозиции без билета не допускается. Билет предоставляет возможность бесплатного посещения музея одному взрослому и двум детям в возрасте от шести лет без отдельного билета. Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей и сопровождающий волонтер.

20 декабря музей будет открыт с 11:30 до 13:30 и с 15:00 до 19:00. А с 21 по 23 декабря – с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 19:00.

Поезд состоит из нескольких выставочных вагонов: «Мирное время», «Поезд на фронт и окоп», «Концлагерь», «Санитарный вагон и наука», «Банно-прачечные поезда и блокада», «Штабной вагон и бронепоезд», «Победа, возвращение домой».

Поезд-музей стартовал с Белорусского вокзала в Москве в октябре 2020 года. За прошедшие месяца он проехал 57 тысяч километров, побывав в 73 городах России и Беларуси.

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